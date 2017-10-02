Наблюдатели за референдумом в Каталонии призвали учесть его результаты

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Наблюдатели за референдумом о независимости Каталонии считают, что международное сообщество должно принять во внимание его результаты, заявил журналистам глава делегации международных наблюдателей, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

"Референдум стал демонстрацией решимости народа Каталонии в отношении права на выражение мнения и права на демократические процессы. Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями", — сказал Рупель журналистам.

Он также выразил надежду, что "в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии".

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании.

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