Мадуро: Рахой должен ответить перед миром за произошедшее в Каталонии

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой должен ответить перед мировым сообществом за события, которые произошли в воскресенье в ходе референдума о независимости в Каталонии, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Рахой должен ответить перед миром за то, что произошло сегодня с населением Каталонии", — заявил Мадуро в эфире своей еженедельной программы на государственном телевидении.

Лидер Венесуэлы осудил испанскую полицию и Гражданскую гвардию за "жестокие расправы", которые были направлены на предотвращение голосования в Каталонии.

Мадуро также выразил солидарность каталонским гражданам, заявив, что "Каталония имеет право на демократию".

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

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