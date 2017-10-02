В Каталонии лидеры общественных организаций созывают всеобщую забастовку

Столкновения с испанскими полицейскими в Таррагоне, Испания. 1 октября 2017

Столкновения с испанскими полицейскими в Таррагоне, Испания. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Лидеры общественных националистических организаций Каталонии объявили, что созывают всеобщую забастовку 3 октября.

Как заявил на митинге на площади Каталония в центре Барселоны глава организации Omnium Cultural Жорди Куишар, 3 октября должна состояться "национальная забастовка".

"Третьего числа пройдет национальная забастовка, всеобщая забастовка", — заявил глава организации, добивающейся независимости Каталонии от Испании.

В ходе своего выступления он поздравил каталонцев с проведением референдума, несмотря на жесткие меры со стороны испанских властей: "Мы, общественные организации, будем достойными представителями образцового каталонского народа". Он назвал 1 октября "историческим днем". "Сегодня все только начинается", — заявил Куишар.

На митинге также выступил лидер другой крупной националистической организации Жорди Санчес, который призвал председателя женералитета Карлеса Пучдемона объявить независимость. "Надеемся, что правительство нам даст скоро увидеть рождение новой каталонской республики", — заявил он.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>