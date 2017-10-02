Президент нацассамблеи Каталонии призвал объявить независимость региона

Бюллетени для голосования на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Бюллетени для голосования на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МАДРИД, 2 окт — РИА Новости. Президент национальной ассамблеи Каталонии Хорди Санчес призвал главу правительства региона признать независимость Каталонии после проведения референдума, сообщает в воскресенье испанское издание El Pais.

Заявление чиновник сделал в рамках выступления на митинге перед сторонниками референдума в Барселоне. В частности, Санчес попросил главу Женералитета Карлоса Пучдемона и правительства региона провозгласить независимость Каталонии, отметив, что "происходят важные моменты в истории этой страны".

"Мы надеемся, что правительство позволит нам скоро увидеть действия по защите рождения новой каталонской республики", — добавил Санчес.

Первого октября в 09.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

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