Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон беседует с представителями СМИ на избирательном участке в Каталонии. 1 октября 2017

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон беседует с представителями СМИ на избирательном участке в Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 2 окт — РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Евросоюз не должен проигнорировать нарушение прав человека со стороны испанских полицейских в ходе столкновений на референдуме о независимости автономии, который власти в Мадриде считают незаконным.

"Правительство Испании сегодня своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией. Жители Каталонии имеют право на уважение. Европейский союз не может и дальше игнорировать эту ситуацию. Мы — народ Каталонии — заявляем, что сегодня права человека были нарушены", — сказал он в специальном телеобращении.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.