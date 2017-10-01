Глава Каталонии заявил, что народ добился своего права на суверенитет

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Жители Каталонии, проголосовав на референдуме о независимости от Испании, добились своего права на суверенитет, заявил глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон.

"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — заявил он в специальном телевизионном обращении.

"Поэтому в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме", — подчеркнул он.

Пучдемон также заявил, что Евросоюз не должен игнорировать нарушение прав человек, которые допустили испанские полицейские в ходе столкновений с каталонцами. "Европейский союз не может и дальше игнорировать эту ситуацию. Мы — народ Каталонии — заявляем, что сегодня права человека были нарушены", — сказал он.

В свою очередь, президент национальной ассамблеи Каталонии Хорди Санчес призвал Пучдемона признать независимость автономии.

"Мы надеемся, что правительство позволит нам скоро увидеть действия по защите рождения новой каталонской республики", — сказал Санчес, выступая на митинге в Барселоне.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло.

По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>