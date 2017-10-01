Глава Каталонии заявил, что народ добился своего права на суверенитет

23:5701.10.2017
(обновлено: 00:17 02.10.2017)
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БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Жители Каталонии, проголосовав на референдуме о независимости от Испании, добились своего права на суверенитет, заявил глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон.
"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли своё право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — заявил он в специальном телевизионном обращении.
"Поэтому в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме", — подчеркнул он.
Пучдемон также заявил, что Евросоюз не должен игнорировать нарушение прав человек, которые допустили испанские полицейские в ходе столкновений с каталонцами. "Европейский союз не может и дальше игнорировать эту ситуацию. Мы — народ Каталонии — заявляем, что сегодня права человека были нарушены", — сказал он.
В свою очередь, президент национальной ассамблеи Каталонии Хорди Санчес призвал Пучдемона признать независимость автономии.
"Мы надеемся, что правительство позволит нам скоро увидеть действия по защите рождения новой каталонской республики", — сказал Санчес, выступая на митинге в Барселоне.
Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.
Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло.
По данным властей автономии, в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали свыше 800 человек.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Каталонцы, решившие проголосовать на референдуме, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.