Мэр Мадрида выразила сожаление в связи с беспорядками в Каталонии

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Мэр Мадрида Мануэла Кармен выразила сожаление в связи с большим количеством пострадавших в результате беспорядков в ходе проведения референдума о независимости Каталонии, об этом чиновница сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

"Нельзя забывать о воле стольких каталонцев, которые хотят выразить свое мнение. Какая ошибка! Так много насилия из-за того, что они нас не услышали!" — заявила мэр.

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день голосования удалось закрыть еще порядка 300 мест для голосования. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

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