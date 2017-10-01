В Каталонии число пострадавших при столкновениях с полицией возросло до 844

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 844, сообщило министерство здравоохранения автономии.

Ранее сообщалось о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов.

"В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

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