СМИ: власти Каталонии подали в суд на полицию и Гражданскую гвардию

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Власти Каталонии решили обратиться в суд в связи с действиями полиции и Гражданской гвардии в день проведения референдума о независимости автономии, об этом в воскресенье сообщает агентство Europa Press.

По его данным, в официальном обращении правительства Каталонии говорится о "несоизмеримых и насильственных действиях" полиции и Гражданской гвардии на всей территории Каталонии, и о нарушении таким образом постановления Верховного суда Каталонии.

"Эти действия (правоохранителей) также препятствуют законному и мирному осуществлению свободы выражения мнений, собраний, демонстраций и права участвовать в государственных делах", — сообщается в отправленной в суд жалобе. Также в документе отмечается, что сотрудники правоохранительных органов "с самого начала применяли насилие против мирных граждан", а также выражен протест против использования полицией резиновых пуль для разгона толпы.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 800 человек.

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