Глава МИД Великобритании призвал к сохранению единства Испании

ЛОНДОН, 1 окт — РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями в Каталонии призвал к сохранению единства Испании и отметил важность соблюдения конституции страны.

"Референдум в Каталонии является делом испанского правительства и народа. Важно, чтобы соблюдалась испанская конституция, и поддерживалось верховенство закона. Испания — наш ближайший союзник и друг, чья сила и единство важны для Британии", — написал Джонсон в Twitter.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 800 человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>