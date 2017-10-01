В Барселоне проходит митинг в честь референдума о независимости Каталонии

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Митинг в честь проведения референдума о независимости Каталонии от Испании, который состоялся в воскресенье, несмотря на запрет испанского правительств, проходит на одной из центральных площадей Барселоны, площади Каталонии.

Выступление премьера Испании Марино Рахоя, которое транслировалось на большом экране, установленном на площади, собравшиеся встретили свистом и криками "В отставку!" Фраза Рахоя о призыве к диалогу вызвала смех.

"Он устроил сегодня то, что мы все видели — резиновые пули и дубинки против людей, а теперь говорит о диалоге. Какой с ним может быть диалог?", — негодует один из участников митинга Хуан.

Мария пришла на площадь с Эстеладой — неофициальным флагом независимой Каталонии. Она говорит, что проголосовала на одном из избирательных участков Барселоны утром "абсолютно нормально", но была шокирована, куда увидела кадры разгона избирателей полицией на других участках.

"Мы всего лишь хотим проголосовать, больше ничего. Да, я за независимую Каталонию, но у меня много друзей, которые придерживаются другого мнения, и они тоже хотят иметь возможность высказаться", — сказала она.

Люди, собравшиеся на площади, начали аплодировать, когда на экране показали одну из центральных площадей Мадрида, где в настоящее время проходит митинг сторонников проведения в Каталонии референдума о самоопределении.

В толпе мало флагов и лозунгов. Кроме Эстелад видны только флаги Страны басков и Валенсии.

Андрес родом из Валенсии, живет в Реусе, но, по его словам, "не мог сегодня не прийти на площадь Каталонии". Он поддерживает пока немногочисленное движение сторонников за независимость Валенсии, но уверен, что "лет через тридцать" на его родине " будет такое же движение за отделение от Испании, как сейчас в Каталонии".

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>