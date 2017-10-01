В Каталонии призвали активистов не расходиться до итогов подсчета

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Общественная националистическая организация "Каталонская национальная ассамблея" призывает каталонцев оставаться около избирательных участков до конца процесса подсчета голосов, говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

"Наш приоритет — защитить школы (где организованы избирательные участки — ред.) пока идет процесс подсчета голосов. Нам нужно как можно больше людей", — говорится в сообщении.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.

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