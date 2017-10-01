Депутат Госдумы объяснил жесткие меры полиции на референдуме в Каталонии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Если бы власти Испании были уверены, что каталонцы выскажутся против независимости, то не проявляли бы такой обеспокоенности и не применяли бы такие жесткие полицейские меры, заявил РИА Новости в воскресенье первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

"Если бы власти Испании были уверены, что каталонцы выскажутся против независимости, то тогда, конечно, не было бы такого беспокойства, не было жестких действий со стороны полиции", — сказал собеседник агентства.

При этом парламентарий допустил, что большинство активных каталонцев, проголосовавших на референдуме, высказались за независимость территории.

Жители Каталонии в воскресенье проголосовали на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом Испании. Полиция заявила, что взяла под контроль большую долю из 2315 мест для голосования, а на части из них изъяла документы, однако на ряде участков голосование прошло. По данным властей автономии, в результате столкновений с правоохранителями пострадало свыше 700 человек.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>