Премьер Испании заявил, что полиция в Каталонии выполняла свой долг

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы выполняли в ходе референдума в Каталонии свой долг, выполняли приказ, заявил в воскресенье премьер-министр Испании Мариано Рахой.

"Гражданская гвардия и национальная полиция действовали в соответствии со своим долгом и приказом, которые они получили от суда", — заявил Рахой в ходе пресс-конференции.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>