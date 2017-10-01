Рахой заявил после референдума в Каталонии, что не будет избегать диалога

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой после референдума о независимости Каталонии заявил, что правительство не будет избегать диалога, но намерено вести его только в рамках закона.

"Завтра мы должны начать работу над восстановлением конституционного и институционального порядка. И сделать это спокойным и цивилизационным путём", — сказал он в специальном телевизионном обращении.

Рахой подчеркнул, что прошедший в Каталонии референдум "оказал серьезное влияние на мирное сосуществование (регионов в Испании)". "И мы должны восстановить это мирное сосуществование как можно быстрее. Я никогда не буду закрывать дверь для диалога и никогда так не делал. Я всегда остаюсь открыт к честному диалогу, но только оставаясь в рамках закона", — заключил премьер.

Первого октября в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

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