Премьер Испании призвал все политические силы задуматься о будущем страны

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал все политические силы вместе задуматься о будущем страны.

По словам Рахоя, после проведённого в Каталонии референдума необходимо восстановить конституционный порядок в стране.

"Нам необходимо единство. Я надеюсь на поддержку политических партий, которые выступают за конституционные основы. Поэтому я призываю политические силы и парламентариев вместе задуматься о будущем, которое стоит перед нами. Также завтра я намерен выступить перед конгрессом", — сказал он в специальном телевизионном обращении.

Первого октября в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>