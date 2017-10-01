Каналы связи с лидером КНДР у США есть, но они не вечны, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Дипломатические каналы связи США и КНДР по решению ядерной проблемы открыты, но не будут действовать вечно, заявила в воскресенье официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Дипломатические каналы сейчас открыты для (лидера КНДР) Ким Чен Ына. Но они не будут открыты вечно", — написала она в Twitter.

Сообщение появилось спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, который в Twitter написал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно" в этой области.

Ранее Тиллерсон заявил, что у Вашингтона есть каналы коммуникации с Северной Кореей, и сейчас американские власти изучают, готов ли Пхеньян начать переговоры по ядерной программе.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.