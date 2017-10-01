Госдеп допустил применение силы против КНДР

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье вновь не исключил применение силы для решения ядерной проблемы КНДР и предупредил, что решение зависит от поведения Пхеньяна.

"КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой – зависит от режима (КНДР – ред.)", — написала в микроблоге в Twitter официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Сообщения появилось спустя несколько часов после заявления президента США Дональда Трампа, который в Twitter написал, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "тратит время", пытаясь начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы государства, США сделают "то, что нужно" в этой области.