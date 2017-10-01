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Референдум в Каталонии: столкновения с полицией и сотни пострадавших

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (237)
22:0001.10.2017
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© AFP 2017 / Pau Barrena Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Референдум о независимости Каталонии от Испании, который центральные власти в Мадриде назвали незаконным, привел к столкновениям и сотням пострадавших в результате стычек с полицией. Власти региона после закрытия участков заявили, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев.

Агитационный плакат на одном из балконов в Барселоне. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении"

Голосование все равно началось

Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали появляться с 6 часов утра по местному времени (7 утра мск). Сами же участки планировалось открыть в 09.00 по местному времени, однако некоторые из них были закрыты правоохранительными органами еще до открытия, из штабов изымались урны для голосования и бюллетени. Несмотря на противодействие властей Испании и правоохранительных органов, закрывших еще в субботу около 1,3 тысячи мест для голосования, ряд избирательных участков открылся вовремя и пришедшие граждане смогли проголосовать.

В связи со спецоперацией правоохранительных органов, которые продолжали закрывать места для голосования, жителям Каталонии было разрешено голосовать прямо на улицах, бросая заполненные бюллетени в специально установленные урны. В соцсетях появлялись многочисленные видео, на которых было видно, как десятки людей отдавали свой голос подобным образом. Однако, как позже сообщало издание El Pais, ни контроля со стороны наблюдателей, ни проверки документов на возникших на улицах "избирательных участках" не проводится.

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
В Каталонии число пострадавших при столкновениях с полицией возросло до 761

Несмотря на массовое закрытие мест для голосования, власти Каталонии уже к 17.00 по местному времени сообщили, что в волеизъявлении приняли участие более 50% избирателей. Правда, учет велся только на тех участках, где не было полицейского вмешательства.

Закрытие избирательных штабов продолжилось и в день голосования. Как сообщило МВД, к середине дня были закрыты еще 92 избирательных пункта, а их каталонские коллеги закрыли еще 207 школ и общественных зданий, использовавшихся для проведения референдума.

Столкновения с полицией и пострадавшие

Многочисленные закрытия избирательных штабов спровоцировали столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонников проведения референдума. Первые столкновения начались еще утром, когда полиция и сотрудники гражданской гвардии стали силой выводить активистов из мест проведения голосования. Позже столкновения стали приобретать все более массовый характер, в результате которых появились первые пострадавшие как среди граждан, так и среди правоохранителей. В социальных сетях появились видео разгона толпы силами полиции и гражданской гвардии, а также забрасывания правоохранителей камнями со стороны активистов.

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Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

Позже правоохранительные органы для разгона манифестантов стали применять резиновые пули и слезоточивый газ. О применении полицией резиновых пуль сообщила наблюдавшая за днем голосования израильский парламентарий Ксения Светлова.

"Без каких-либо провокаций со стороны демонстрантов, со стороны избирателей, в них начали стрелять резиновыми пулями. Там раненые были. Мы прямо в гуще событий находились", — сказала Светлова РИА Новости по телефону.

"Такие, я бы сказала, не совсем демократические методы для разгона демонстрантов. Потом, какие демонстранты? Это люди, которые шли на участок, участок закрыли, они вышли из него и шли по улице", — добавила парламентарий.

Позже появилась информация о применении полицией и слезоточивого газа для разгона толпы. Как заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул, "испанские правоохранители применили специальный слезоточивый газ".

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Власти Каталонии готовы обратиться в суд из-за действий полиции

Результатами столкновений, по последним данным министерства здравоохранения Каталонии, стал 761 человек. МВД сообщало о пострадавших среди представителей правопорядка — ранения получили девять полицейских и три сотрудника гражданской гвардии. Также МВД официально подтвердило задержание трех человек, этом числе и несовершеннолетнего, за "неподчинение (полиции — ред.) и нападение на сотрудника органов власти". Власти Испании возложили ответственность за беспорядки и пострадавших на власти Каталонии, Женералитет, в свою очередь, назвал виновными центральные испанские власти.

Пострадавших среди иностранных граждан, по сообщениям испанских СМИ, в ходе беспорядков не было. Не обращался никто за помощью и из россиян, это РИА Новости подтвердили в Генеральном консульстве России в Барселоне.

"Никто их российских граждан к нам за помощью не обращался, все в порядке", — сообщили в генконсульстве.

Мировое сообщество осуждает

Массовые столкновения и сотни пострадавших повлекли реакцию на международном уровне, в основном осуждающего характера. Одним из первых свое мнение выразил глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который призвал правительство Испании предпринять меры, чтобы остановить насилие полицейских в Каталонии

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
В Каталонии начали расследования о допуске избирателей к голосованию

Позже о тревоге относительно большого количества пострадавших заявил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он осудил вспышки насилия, заявив, что "мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу в связи с референдумом в Каталонии". Глава бельгийского МВД Ян Ямбом также осудил насилие, заметив, что "насилию нет места в демократическом процессе".

В поддержку мирного решения ситуации и недопущения применения насилия также выступили международная правозащитная организация Human Rights Watch, лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц и ряд других политических и общественных деятелей.

Раскол среди правоохранителей

Действия полиции и гражданской гвардии в ходе разгона сторонников референдума и закрытия избирательных участков, помимо международного осуждения, вызывали неоднозначную реакцию и у каталонских коллег. Так, в социальных сетях и на страницах испанских новостных изданий появлялись видео, на которых были зафиксированы словесные перепалки между сотрудниками правоохранительных органов Каталонии Mossos d"Esquadra и представителями полиции и гражданской гвардии.

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СМИ: каталонцы на референдуме голосуют с помощью выставленных на улицах урн

На других видеоматериалах можно было увидеть, как сотрудники каталонских органов правопорядка находятся у места проведения голосования, но при этом не препятствует процессу, что является нарушением исполнения судебного решения о недопущении проведения голосования.

Аналогичное мнение позже высказал и ряд союзов полиции и гражданской гвардии Испании, а суд Каталонии открыл десять расследований против действий сотрудников Mossos d"Esquadra из-за неисполнения решения суда. Помимо этого, испанское агентство EFE также сообщило о призыве начать расследование против главы каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо за "скандальную" деятельность каталонских правоохранителей по защите и исполнению судебного решения.

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Fabio Bucciarelli
Наблюдатель из Франции рассказал о "немыслимом насилии" в Каталонии

Футбол без зрителей

В день проведения референдума футбольный клуб "Барселона" должен был принимать у себя на домашнем стадионе "Камп Ноу" клуб "Лас-Пальмас" в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу, однако ввиду массовых беспорядков руководство команды обратилось к Профессиональной футбольной лиге Испании с просьбой отложить матч.

Однако руководство Лиги не согласилось на перенос матча, и матч было решено проводить без зрителей. "После отказа Профессиональной футбольной лиги отложить игру совет директоров "Барселоны" принял решение, что матч с "Лас-Пальмасом" будет сыгран при закрытых трибунах арены "Камп Ноу", — сообщается в официальном заявлении в микроблоге клуба в Twitter.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКонституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума признаны незаконными. Каталонцы, решившие проголосовать в воскресенье на референдуме о независимости автономии, сталкиваются с многочисленными препятствиями.Избиратель на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума признаны незаконными. Каталонцы, решившие проголосовать в воскресенье на референдуме о независимости автономии, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
© AFP 2017 / Pau Barrena Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Pau Barrena
Полиция предпринимает беспрецедентные меры, чтобы закрыть места для голосования и не допустить проведения референдума.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНакануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.Люди ожидают открытия избирательного участка в Барселоне для дальнейшего голосования на референдуме о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
© REUTERS / Susana VeraНа ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Susana Vera
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии.
© AFP 2017 / Lluis GeneНа референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости Каталонии, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
На референдуме уже успели проголосовать первые лица правительства Каталонии.
На фото: глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на референдуме о независимости.
© REUTERS / Albert GeaВ школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
В школе Санкт Хулиа де Рамос в Жироне, где голосовал Пучдемон, также произошли столкновения. Один человек пострадал, ему была оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкГолосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить свое мнение.
© AFP 2017 / Javier Soriano В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.Демонстрация против референдума о независимости Каталонии в Мадриде, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Javier Soriano
В Мадриде 1 октября прошла демонстрация против референдума о независимости Каталонии.
© REUTERS / Juan MedinaМинздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.Столкновения с испанскими полицейскими в Каталонии. 1 октября 2017
© REUTERS / Juan Medina
Минздрав страны заявил о 38 пострадавших из-за столкновений гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Eloy AlonsoВо многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.Женщина после голосования на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Eloy Alonso
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНесмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Несмотря на дождь, который идет в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
© AP Photo / Emilio MorenattiПравоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
Правоохранители изымают урны и бюллетени для голосования. Кроме того, по сообщению общественной организации Escoles Obertes, Гражданская гвардия блокирует доступ в интернет.
© AFP 2017 / Jose JordanЛидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.Женщины держат бюллетени на избирательном участке в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Jose Jordan
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
© REUTERS / Albert GeaКаталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.Столкновения между толпой и испанскими офицерами гражданской гвардии в Сан-Жульян-де-Рамис, Испания. 1 октября 2017
© REUTERS / Albert Gea
Каталонские власти призывают всех пострадавших в столкновениях обратиться в медучреждения и написать заявления на обидчиков в полицию.
© AFP 2017 / Lluis GeneСогласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017
© AFP 2017 / Lluis Gene
Согласно опросам, за независимость Каталонии выступает 41% жителей автономного сообщества, 49% отделение от Испании не поддерживают.
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