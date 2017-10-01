Референдум в Каталонии: столкновения с полицией и сотни пострадавших

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Референдум о независимости Каталонии от Испании, который центральные власти в Мадриде назвали незаконным, привел к столкновениям и сотням пострадавших в результате стычек с полицией. Власти региона после закрытия участков заявили, что в референдуме приняли участие "многие миллионы" каталонцев.

Голосование все равно началось



Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали появляться с 6 часов утра по местному времени (7 утра мск). Сами же участки планировалось открыть в 09.00 по местному времени, однако некоторые из них были закрыты правоохранительными органами еще до открытия, из штабов изымались урны для голосования и бюллетени. Несмотря на противодействие властей Испании и правоохранительных органов, закрывших еще в субботу около 1,3 тысячи мест для голосования, ряд избирательных участков открылся вовремя и пришедшие граждане смогли проголосовать.

В связи со спецоперацией правоохранительных органов, которые продолжали закрывать места для голосования, жителям Каталонии было разрешено голосовать прямо на улицах, бросая заполненные бюллетени в специально установленные урны. В соцсетях появлялись многочисленные видео, на которых было видно, как десятки людей отдавали свой голос подобным образом. Однако, как позже сообщало издание El Pais, ни контроля со стороны наблюдателей, ни проверки документов на возникших на улицах "избирательных участках" не проводится.

Несмотря на массовое закрытие мест для голосования, власти Каталонии уже к 17.00 по местному времени сообщили, что в волеизъявлении приняли участие более 50% избирателей. Правда, учет велся только на тех участках, где не было полицейского вмешательства.

Закрытие избирательных штабов продолжилось и в день голосования. Как сообщило МВД, к середине дня были закрыты еще 92 избирательных пункта, а их каталонские коллеги закрыли еще 207 школ и общественных зданий, использовавшихся для проведения референдума.

Столкновения с полицией и пострадавшие



Многочисленные закрытия избирательных штабов спровоцировали столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонников проведения референдума. Первые столкновения начались еще утром, когда полиция и сотрудники гражданской гвардии стали силой выводить активистов из мест проведения голосования. Позже столкновения стали приобретать все более массовый характер, в результате которых появились первые пострадавшие как среди граждан, так и среди правоохранителей. В социальных сетях появились видео разгона толпы силами полиции и гражданской гвардии, а также забрасывания правоохранителей камнями со стороны активистов.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

Позже правоохранительные органы для разгона манифестантов стали применять резиновые пули и слезоточивый газ. О применении полицией резиновых пуль сообщила наблюдавшая за днем голосования израильский парламентарий Ксения Светлова.

"Без каких-либо провокаций со стороны демонстрантов, со стороны избирателей, в них начали стрелять резиновыми пулями. Там раненые были. Мы прямо в гуще событий находились", — сказала Светлова РИА Новости по телефону.

"Такие, я бы сказала, не совсем демократические методы для разгона демонстрантов. Потом, какие демонстранты? Это люди, которые шли на участок, участок закрыли, они вышли из него и шли по улице", — добавила парламентарий.

Позже появилась информация о применении полицией и слезоточивого газа для разгона толпы. Как заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Турул, "испанские правоохранители применили специальный слезоточивый газ".

Результатами столкновений, по последним данным министерства здравоохранения Каталонии, стал 761 человек. МВД сообщало о пострадавших среди представителей правопорядка — ранения получили девять полицейских и три сотрудника гражданской гвардии. Также МВД официально подтвердило задержание трех человек, этом числе и несовершеннолетнего, за "неподчинение (полиции — ред.) и нападение на сотрудника органов власти". Власти Испании возложили ответственность за беспорядки и пострадавших на власти Каталонии, Женералитет, в свою очередь, назвал виновными центральные испанские власти.

Пострадавших среди иностранных граждан, по сообщениям испанских СМИ, в ходе беспорядков не было. Не обращался никто за помощью и из россиян, это РИА Новости подтвердили в Генеральном консульстве России в Барселоне.

"Никто их российских граждан к нам за помощью не обращался, все в порядке", — сообщили в генконсульстве.

Мировое сообщество осуждает



Массовые столкновения и сотни пострадавших повлекли реакцию на международном уровне, в основном осуждающего характера. Одним из первых свое мнение выразил глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который призвал правительство Испании предпринять меры, чтобы остановить насилие полицейских в Каталонии

Позже о тревоге относительно большого количества пострадавших заявил и премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он осудил вспышки насилия, заявив, что "мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу в связи с референдумом в Каталонии". Глава бельгийского МВД Ян Ямбом также осудил насилие, заметив, что "насилию нет места в демократическом процессе".

В поддержку мирного решения ситуации и недопущения применения насилия также выступили международная правозащитная организация Human Rights Watch, лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц и ряд других политических и общественных деятелей.

Раскол среди правоохранителей



Действия полиции и гражданской гвардии в ходе разгона сторонников референдума и закрытия избирательных участков, помимо международного осуждения, вызывали неоднозначную реакцию и у каталонских коллег. Так, в социальных сетях и на страницах испанских новостных изданий появлялись видео, на которых были зафиксированы словесные перепалки между сотрудниками правоохранительных органов Каталонии Mossos d"Esquadra и представителями полиции и гражданской гвардии.

На других видеоматериалах можно было увидеть, как сотрудники каталонских органов правопорядка находятся у места проведения голосования, но при этом не препятствует процессу, что является нарушением исполнения судебного решения о недопущении проведения голосования.

Аналогичное мнение позже высказал и ряд союзов полиции и гражданской гвардии Испании, а суд Каталонии открыл десять расследований против действий сотрудников Mossos d"Esquadra из-за неисполнения решения суда. Помимо этого, испанское агентство EFE также сообщило о призыве начать расследование против главы каталонских правоохранительных органов Хосепа Луиса Траперо за "скандальную" деятельность каталонских правоохранителей по защите и исполнению судебного решения.

Футбол без зрителей



В день проведения референдума футбольный клуб "Барселона" должен был принимать у себя на домашнем стадионе "Камп Ноу" клуб "Лас-Пальмас" в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу, однако ввиду массовых беспорядков руководство команды обратилось к Профессиональной футбольной лиге Испании с просьбой отложить матч.

Однако руководство Лиги не согласилось на перенос матча, и матч было решено проводить без зрителей. "После отказа Профессиональной футбольной лиги отложить игру совет директоров "Барселоны" принял решение, что матч с "Лас-Пальмасом" будет сыгран при закрытых трибунах арены "Камп Ноу", — сообщается в официальном заявлении в микроблоге клуба в Twitter.

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