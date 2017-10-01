Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении"

Агитационный плакат на одном из балконов в Барселоне. 1 октября 2017

Агитационный плакат на одном из балконов в Барселоне. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении".

"Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — заявил Рахой на пресс-конференции.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме могут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>