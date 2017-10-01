Власти Каталонии заявили о миллионах проголосовавших на референдуме

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Люди в очереди на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. "Многие миллионы" каталонцев приняли участие в референдуме о независимости Каталонии, хотя более 300 избирательных участков были закрыты, заявил в воскресенье официальный представитель женералитата региона Жорди Турул.

"Триста девятнадцать избирательных участков были вынуждены закрыться, голосование не было нормальным, многие миллионы каталонцев проголосовали. Мы можем говорить, что счёт идёт на миллионы", — сказал он журналистам.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не признал, что голосование состоялось. "Сегодня не было референдума о самоопределении в Каталонии", — заявил он на пресс-конференции.

Первого октября в Каталонии прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>