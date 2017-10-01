Избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии закрылись

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Голосование на референдуме о независимости Каталонии, который власти в Мадриде считают незаконным, завершилось, избирательные участки закрылись, передаёт корреспондент РИА Новости.
1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.
Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших.
МВД Испании заявило, что пострадали двенадцать сотрудников правоохранительных органов
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.
Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума признаны незаконными. Каталонцы, решившие проголосовать в воскресенье на референдуме о независимости автономии, сталкиваются с многочисленными препятствиями.
Накануне было закрыто 1300 мест для голосования, однако ряд избирательных участков открылись вовремя, и пришедшие граждане смогли проголосовать. Очереди к избирательным участкам в Барселоне стали собираться уже с 6 часов утра по местному времени.
На ряде участков, открытых для голосования, произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
Лидер каталонского филиала социалистов (системная оппозиция) Микель Исета призвал "немедленно прекратить использование силы". Это, по его словам, лишь мобилизует граждан активно участвовать в референдуме.
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