Избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии закрылись

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Голосование на референдуме о независимости Каталонии, который власти в Мадриде считают незаконным, завершилось, избирательные участки закрылись, передаёт корреспондент РИА Новости.

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших.

МВД Испании заявило, что пострадали двенадцать сотрудников правоохранительных органов

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>