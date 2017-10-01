В Каталонии заявили, что полиция разгоняла митингующих слезоточивым газом

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Национальная полиция Испании применяла слезоточивый газ в ходе столкновений у избирательных участков на референдуме о независимости Каталонии, заявил официальный представитель женералитата Жорди Турул.

"Четыреста шестьдесят пять человек пострадали в ходе столкновений с полицией. Мы также заявляем о том, что испанские правоохранители применяли специальный слезоточивый газ", — сказал он журналистам.

Первого октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Издание El Pais сообщило, что группа адвокатов, представляющих коллектив "Иридия", зафиксировала в Барселоне более 60 случаев применения силы со стороны полицейских.

Координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков, сообщил РИА Новости, что полиция проявляет "немыслимое насилие", избивая стариков, женщин и детей.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что двенадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.