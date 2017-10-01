Правящая партия Греции осудила насилие на референдуме в Каталонии

АФИНЫ, 1 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правящая в Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА осудила использование силы против участников референдума о независимости в Каталонии.

Как ранее сообщила мэр Барселоны Ада Колау, число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек. По данным МВД Испании, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

"Подавление и насилие над гражданами — это осуждаемый и авторитарный выбор, который только подливает масло в огонь, но не решает проблемы. Единственный путь — демократический диалог. Это единственный вариант в контексте европейских ценностей", — говорится в заявлении бюро печати СИРИЗА о событиях в Испании.

На сайте партии опубликовано также интервью евродепутата от СИРИЗА Стелиоса Кулоглу, находящегося сейчас в Каталонии, российскому телеканалу RT.

"Брюссель должен проверить, что происходит на месте, конечно, без вмешательства в пользу какой-либо стороны. Они не могут быть глухими, поскольку то, что здесь происходит, неприемлемо. Если бы то же самое сделал (президент Николас) Мадуро в Венесуэле, разразился бы международный скандал", — сказал евродепутат, который является наблюдателем.

По его словам, сейчас много жалоб каталонских чиновников "на жестокое нарушение правительством в Мадриде демократических процессов: аресты государственных должностных лиц, ответственных за проведение выборов, изъятие избирательных материалов, закрытие 140 избирательных центров, финансовые санкции, группы подстрекателей к насилию, чтобы оправдать вмешательство полиции".

"Все это беспрецедентно!" – заявил Кулоглу.

Евродепутат заметил также, что есть значительные различия между каталонским референдумом и шотландским. "Англичане были гораздо умнее, чем господин (премьер-министр Испании Мариано) Рахой, который решил подавить референдум здесь. Его шаги сильно ухудшили отношения Барселоны с остальной Испанией, и потребуется время для их улучшения", — заключил Кулоглу.

В воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии в свою очередь заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков.

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