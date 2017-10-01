Избиратели продолжают приходить на участки в Барселоне за час до закрытия

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Перед входом в здание Центра современной культуры Барселоны, где организован один из избирательных участков референдума о независимости Каталонии, стоят несколько сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Escuadra. Ни Гражданской Гвардии, ни Национальной полиции нет. Отвечать на вопросы журналистов каталонская полиция отказывается, но в происходящее в центре не вмешивается и дает людям возможность спокойно заходить на его территорию, чтобы проголосовать.

Во внутреннем дворе перед входом около сотни человек, они уже давно проголосовали, но уходить не собираются – ждут окончания голосования, которое должно официально завершиться в 20.00 (21.00 мск).

"Я здесь с пяти утра. Здесь многие ночевали – опасались, что нам не дадут возможности открыть наш участок", — рассказала РИА Новости Лисенда. Утром здесь собрались несколько сотен человек. "Мы создали живую цепь возле здания. Если бы что-то произошло, готовы были защитить наше право проголосовать", — добавила она.

До последнего момента было неизвестно, состоится ли голосование. Урны привезли только в 7.30 — они были спрятаны в мешки для мусора. Национальная полиция и Гражданская Гвардия в течение последних недель разыскивали урны по всей Каталонии, но найти так и не смогли. В результате о том, что урны для голосования все-таки существуют, стало известно только в пятницу — одну из них журналистам, которые приехали освещать каталонский референдум, продемонстрировал заместитель главы женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

Доставили на участок в культурном центре и бюллетени. Откуда — никто не знает. В общей сложности полиция изъяла более 11 миллионов бюллетеней (при том, что правом голоса в Каталонии обладают лишь 5,2 миллиона человек). За час до открытия участков власти Каталонии сделали неожиданное заявление – если бюллетеней на участке не будет, то их можно принести из дома, но они должны "соответствовать необходимым критериям". Официальный представитель каталонского правительства Жорди Турул также сообщил, что избиратели при предъявлении удостоверения личности могут проголосовать на любом участке, а не только на том, к которому приписаны.

"Видео, которое сегодня видит весь мир, шокирует. Мы не предполагали, что власти Испании до такого дойдут, но здесь нам повезло — все спокойно. Mossos не вмешиваются", — отметила Кармен, которая тоже пришла рано утром и остается здесь до сих пор.

Проголосовать на участок, как рассказала Кармен, приходила даже 106-летняя женщина. Голосовала она за независимость. "После того, что она пережила во времена Франко (диктатор Франсиско Франко, развернувший репрессии в Каталонии – ред.), как она могла еще проголосовать", — рассказала Кармен.

Целый день на участке проблемы с доступом в интернет. Члены избирательных комиссий проверяют списки избирателей через компьютерную систему, доступ к которой — только через пароль. Гражданская Гвардия с утра отчиталась, что доступ к ней полностью заблокирован, однако, судя по всему, это не совсем так: иногда система "отвисает". Если человека, который пришел на избирательный участок, не находят в системе, ему отказывают в возможности проголосовать.

Каждого избирателя активисты и члены избирательной комиссии встречают аплодисментами, каждому дают по красной гвоздике. Приходят и молодежь, и родители с детьми, и люди пожилого возраста.

"Я пришел проголосовать, потому что это мое право. Я просто хочу высказать свое мнение. То, что устроили испанские власти, — настоящие репрессии", — говорит Андрес.

Мария проголосовала "против всех", но в основном люди голосуют за независимость. В интернете широко разошлось видео, на котором молодой человек с повязанным на поясе флагом Испании тоже пришел на избирательный участок. Члены избирательной комиссии встретили его бурными аплодисментами.

Согласно опросам, 80% жителей Каталонии хотят провести референдум – и среди них не только те, кто поддерживает независимость. По последним официальным опросам, правда, проведенным еще летом, за независимость выступают 41%, за сохранение в составе Испании – 49%.

"Теперь, после того, что мы видели сегодня на некоторых избирательных участках, где полиция швыряла людей с лестниц, применяла дубинки, стреляла резиновыми пулями, думаю, что сторонников независимости станет намного больше", — высказал свое мнение один из членов избиркома Андрес.