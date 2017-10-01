МВД Испании заявило о закрытии 92 участков для голосовании в Каталонии

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. МВД Испании заявило о закрытии 92 участков для голосования в день референдума в Каталонии, сообщается в официальном пресс-релизе министерства.

По информации МВД, "операция, развернутая полицией и Гражданской Гвардии позволила закрыть 92 избирательных участка (в день проведения референдума о независимости Каталонии) к 17.00 часам по местному времени по всей Каталонии". "46 школ закрыли сотрудники полиции, другие 46 школ- сотрудники Гражданской Гвардии", — говорится в документе.

Ранее каталонские правоохранительные органы заявляли, что они к середине дня 1 октября закрыли уже 207 школ и других общественных мест, предназначенных для проведения голосования в рамках референдума о независимости.

В воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование.

На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, 337 человек и 12 сотрудников правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>