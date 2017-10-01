Наблюдатель из Франции рассказал о "немыслимом насилии" в Каталонии

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Полиция применяет "немыслимое насилие" к каталонцам, которые пришли на участки для голосования, открытые в воскресенье в связи с референдумом о независимости Каталонии, сообщил РИА Новости координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков.

"Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — рассказал Вера РИА Новости.

По его словам, голосование сейчас продолжается на тех участках, которые еще открыты, "и таких участков много".

"Испания просто нарушила все демократические права каталонцев", — сказал собеседник агентства.

Вера успел посетить несколько избирательных участков. На одном из них, рассказал мужчина, полиция перекрывала доступ внутрь здания, не давая тем самым каталонцам физической возможности проголосовать.

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, 337 человек и 11 сотрудников правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование проходит.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стычки с полицией и попытки прорваться к участкам: как проходит референдум в Каталонии

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

Согласно заявлению мэра Барселоны Ада Колау, число пострадавших в результате столкновений с полицией в Каталонии превысило 460 человек. Ранее сообщалось о 337 раненых. По данным МВД Испании, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

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