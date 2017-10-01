СМИ опубликовали видео перепалки между гвардией и каталонской полицией

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Испанское издание El Pais опубликовало видео, на котором видно как сотрудники Гражданской гвардии вступают в перепалку с сотрудниками правоохранительных органов Каталонии Mossos d"Esquadra.

Опубликованное видео начинается с того, как, предположительно, один из сотрудников Гражданской гвардии уложил на землю митингующего, после чего сотрудники гвардии продолжили держать оцепление около одного из пунктов для голосования на референдуме. Однако следом в кадре появляются несколько сотрудников Mossos d"Esquadra, которые вступают в словесную перепалку с сотрудниками гражданской гвардии.

Работа Mossos d"Esquadra уже неоднократно за день голосования вызывала вопросы с точки зрения исполнения постановления Высшего суда Каталонии, провозгласившего референдум незаконным. Так, агентство EFE сообщило, что появились призывы начать судебное расследование в адрес главы Mossos d"Esquadra Хосепа Луиса Траперо за "скандальную" деятельность каталонских правоохранителей по защите и исполнению судебного решения.

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, 337 человек и 11 сотрудников правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

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