Эскалация в Каталонии вызывает опасения, заявил Шульц

БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидер немецких социал-демократов Мартин Шульц выразил опасения в связи с эскалацией ситуации в Каталонии, где проходит референдум о независимости от Испании, и призвал Мадрид и Барселону искать пути к диалогу.

"Эскалация в Испании вызывает опасения. Мадрид и Барселона должны немедленно снизить напряжение и искать пути к диалогу", — написал Шульц в своем официальном микроблоге в Twitter.

В воскресенье в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии в свою очередь заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков.

По данным мэра Барселоны Ады Колау, в результате столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 460 человек. МВД Испании сообщало об 11 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>