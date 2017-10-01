Фракция "зеленых" в ЕП назвала ошибкой Мадрида полицейское насилие

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Фракция "зеленых", шестая по величине группа депутатов Европарламента, назвала серьезной ошибкой Мадрида насилие против мирных граждан в Каталонии в день референдума и считает, что обе стороны должны сесть за стол переговоров, говорится в заявлении сопредседателей фракции.

"Мы следим за событиями в Каталонии с большим беспокойством. Массовое полицейское насилие против мирных людей, пытающихся проголосовать, это серьезная ошибка (премьер-министра Испании Мариано) Рахоя. Это только ухудшит ситуацию", — заявили "зеленые".

По их словам, "независимо от результатов сегодняшнего голосования, обе стороны должны вернуться за стол переговоров".

"Европейская комиссия не может продолжать не замечать ситуацию в Каталонии. Мы призываем комиссию способствовать диалогу и предложить посреднические услуги", — говорится в заявлении.

1 октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, 337 человек и 11 сотрудников правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование проходит.

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