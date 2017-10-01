МВД обвинило митингующих в Каталонии в привлечении к протестам детей

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. МВД Испании обвинило сторонников референдума о независимости Каталонии в том, что те пришли на митинги с детьми, заявление и видео опубликованы в микроблоге ведомства в Twitter.
"Подвергать опасности детей в подобных ситуациях и использовать их в течение дня — очередное признак невыносимого безрассудства", — говорится в подписи под видео.
Exponer a menores a este tipo de situaciones y utilizarlos durante la jornada de hoy es otra muestra de sinrazón intolerable#EstamosporTI pic.twitter.com/cwUHVAsqnz— Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>