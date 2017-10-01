МВД обвинило митингующих в Каталонии в привлечении к протестам детей

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. МВД Испании обвинило сторонников референдума о независимости Каталонии в том, что те пришли на митинги с детьми, заявление и видео опубликованы в микроблоге ведомства в Twitter.

На опубликованном видео видно, как митингующие сторонники референдума скандируют разные лозунги, неподалеку от них стоят несколько десятков полицейских. При этом у одного их участников митинга на плечах сидит маленький ребенок.

"Подвергать опасности детей в подобных ситуациях и использовать их в течение дня — очередное признак невыносимого безрассудства", — говорится в подписи под видео.

Exponer a menores a este tipo de situaciones y utilizarlos durante la jornada de hoy es otra muestra de sinrazón intolerable#EstamosporTI pic.twitter.com/cwUHVAsqnz — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.

Первого октября в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, 337 человек и 11 сотрудников правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>