У генконсульства нет данных о пострадавших в Барселоне россиянах

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Никто из российских граждан не обращался за помощью в связи со столкновениями полиции и сторонников референдума о независимости Каталонии, который проходит 1 октября в регионе, об этом РИА Новости сообщили в Генеральном консульстве России в Барселоне.

"Никто их российских граждан к нам за помощью не обращался, все в порядке", — сообщили в генконсульстве. Ранее власти автономного сообщества сообщили, что в результате столкновений с полицейскими пострадали 337 человек, один человек находится в реанимации.

Министерство внутренних дел Испании в свою очередь заявило, что в результате столкновений со сторонниками референдума пострадали девять полицейских и двое сотрудников Гражданской Гвардии. Власти Испании и Каталонии возлагают вину за данную ситуацию друг на друга.

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