Глава британских лейбористов призвал Мадрид прекратить полицейское насилие

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал правительство Испании предпринять меры, чтобы остановить насилие полицейских в Каталонии, где в воскресенье проходит референдум о независимости.

"Насилие полицейских по отношению к гражданам Каталонии шокирует. Правительство Испании должно действовать так, чтобы закончить это сейчас", — написал Корбин в Twitter.

В 09.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии в свою очередь заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков. По данным женералитета, в результате столкновений с полицией в Каталонии пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии.

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