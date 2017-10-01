Депутат Госдумы считает, что кризис в Каталонии может коснуться всей Европы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что ситуация в Испании, связанная с Каталонией, может перерасти в более серьезные проблемы, которые, возможно, коснутся всей Европы.

В Каталонии в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков. Власти автономного сообщества сообщают, что более 300 человек уже пострадали во время столкновений с полицией.

"В тот момент, когда (отмечается — ред.) такая активность полулегальных урн, полулегальных бюллетеней, когда сотни людей уничтожаются или забираются куда-то, это приводит к кризису. С другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что нет ничего главнее, чем волеизъявление народа. Поэтому, к сожалению, это очень серьезный вопрос, который может перерасти в значительно более глубокие проблемы, и эти проблемы коснутся не только Испании, Каталонии, но могут коснуться и всей Европы", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что люди не должны страдать от возможности волеизъявления. "Я считаю, что здесь недоработка властей Испании, которые не сумели согласовать заранее возможность или невозможность проведения этого референдума. Если он противоречит конституции, то нужно было заранее к этому готовиться. Мы знаем о том, что… в Каталонии не первый год идет подготовка к этому референдуму", — подчеркнул парламентарий.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>