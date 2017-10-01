Власти Каталонии заявили, что явка на референдуме уже составила более 50%

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Более 50% избирателей проголосовали на референдуме о независимости Каталонии от Испании к середине дня на тех участках, где "нет полицейского вмешательства", заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

"Сейчас нам говорят, что уже более 50% людей проголосовали на участках, где не происходит полицейское вмешательство", — заявил Турул.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков. По данным женералитета, в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии.

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