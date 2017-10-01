В Европарламенте признали законность референдума в Каталонии

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

Люди у входа на избирательный участок в Барселоне во время референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017

ВЕНА, 1 окт — РИА Новости. Референдум о независимости Каталонии от Испании принципиально является законным, но такие мероприятия необходимо проводить по согласованию с центральными властями, считает лидер австрийских "Зеленых", вице-президент Европейского парламента Ульрике Луначек.

"Принципиально референдум является законным, но, как показал пример Шотландии, должен осуществляться по согласованию с Мадридом. В то же время центральное правительство должно, наконец, положить конец блокаде диалога", — говорится в заявлении Луначек.

Она добавила, что глубоко потрясена обострением ситуации в Каталонии. "Я решительно осуждаю использование резиновых пуль и дубинок испанскими силовиками и призываю к деэскалации. В то же время, вместе с "зеленой группой" в Европейском парламенте я вновь призываю Комиссию ЕС немедля стать посредником между испанским центральным правительством и региональным правительством Каталонии", — заявила она.

Парламентарий добавила, что "недопустимо, чтобы в Европейском союзе XXI века референдум о независимости превратился в обстоятельства, характерные для гражданской войны".

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