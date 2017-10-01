На вокзале в Марселе проходит полицейская спецоперация

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция днём в воскресенье проводит спецоперацию на вокзале Сен-Шарль в Марселе на юге страны, говорится в сообщении в аккаунте национальной полиции в сети Twitter.

"Марсель, вокзал Сен-Шарль. Полицейская операция в процессе. Избегайте этого района", — написано в сообщении. Других подробностей инцидента не приводится.

По информации французских СМИ, спецоперация началась из-за нападения вооружённого ножом мужчины на прохожих. Как сообщает газета Figaro, ранения получили два человека. Нападавший ликвидирован военнослужащими.