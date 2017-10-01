Экс-глава правительства Каталонии осудил действия полиции

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Испания отвечает ударами тем, кто хочет проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, считает бывший глава Женералитета Артур Мас.
В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>