Экс-глава правительства Каталонии осудил действия полиции

БАРСЕЛОНА, 1 окт — РИА Новости. Испания отвечает ударами тем, кто хочет проголосовать на референдуме о независимости Каталонии, считает бывший глава Женералитета Артур Мас.

"Сегодня Испания предстает в СМИ как репрессивное государство, которое отвечает ударами тем, кто хочет положить бюллетень в урну", — заявил один из инициаторов процесса о независимости Мас, выступая на телевидении. Он добавил, что 1 октября "испанское государство проиграло Каталонии".

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.

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