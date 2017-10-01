Полиция в Барселоне применяла резиновые пули, рассказал очевидец

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Израильский парламентарий Ксения Светлова, ставшая свидетелем столкновений в Барселоне испанской полиции со сторонниками референдума о независимости Каталонии, сообщила РИА Новости, что правоохранительные органы открыли стрельбу резиновыми пулями без предупреждения и каких-либо провокаций с противоположной стороны.

"Мочилово", как она охарактеризовала увиденное в центре Барселоны, началось после того, как полиция заблокировала один из участков, где должно было состояться голосование, признанное неконституционным властями страны.

"Без каких-либо провокаций со стороны демонстрантов, со стороны избирателей, в них начали стрелять резиновыми пулями. Там раненые были. Мы прямо в гуще событий находились", — сказала Светлова РИА Новости по телефону.

"Такие, я бы сказала, не совсем демократические методы для разгона демонстрантов. Потом, какие демонстранты? Это люди, которые шли на участок, участок закрыли, они вышли из него и шли по улице", — говорит она.

Поведение полиции собеседница агентства описывает как "агрессивное". "Провокаций не было абсолютно, а полицейские ведут себя довольно агрессивно. Стрельба резиновыми пулями без провокаций, без предупреждения — как это рассмотреть? По-моему, это достаточно агрессивный акт", — сказала Светлова.

Она отметила, что находится в Барселоне составе международной парламентской делегации. "Здесь есть представители свыше 50 стран…, которые наблюдают за этим процессом. Независимый наблюдатель, можно так это назвать", — сказала собеседница РИА Новости.

В воскресенье в 9.00 по местному времени (10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших.

Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

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