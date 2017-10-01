Опубликовано видео нападения на сотрудников Гражданской гвардии в Барселоне

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. МВД Испании на своей странице в Twitter опубликовало видео, на котором видно, как толпа закидывает камнями и подручными средствами два внедорожника Гражданской гвардии в столице автономного сообщества Каталония, где в воскресенье проходит референдум о независимости от Мадрида.

Continúa la violencia contra los agentes. @guardiacivil se retira expeditivamente bajo una lluvia de piedras lanzadas en grupo#EstamosporTI pic.twitter.com/wQsL5hMsL1 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.

"Продолжается насилие против сотрудников Гражданской гвардии. Сотрудники гвардии быстро убегают под ливнем камней, бросаемых из толпы", — говорится в сообщении МВД.

На опубликованном видео видно, как несколько сотрудников Гражданской гвардии в спешке садятся в служебные автомобили, спасаясь от камней. После того, как сотрудники правоохранительных органов уезжают, в кадре появляется толпа из не менее 30 человек.

В воскресенье в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Минздрав страны сообщил о 38 пострадавших в столкновениях с полицией. Ранения получили также 11 сотрудников правоохранительных органов.