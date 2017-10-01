Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших при столкновениях с полицией

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Более 300 человек пострадали во время столкновений с полицией в день проведения референдума в Каталонии, сообщили власти автономного сообщества.

"Ранения и травмы получили 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Мы призываем людей обращаться в больницы и каталонские правоохранительные органы", — сообщил на пресс-конференции официальный представитель женералитета Жорди Турул.

Он также сообщил, что голосование в настоящее время проходит на 96% избирательных участках.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.

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