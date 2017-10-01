Премьер Бельгии осудил насилие в ходе референдума в Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель осудил вспышки насилия в ходе референдума о независимости Каталонии от Испании и призвал стороны к диалогу.

"Насилие никогда не может дать ответ! Мы осуждаем все формы насилия и подтверждаем призыв к политическому диалогу в связи с референдумом в Каталонии", — написал Мишель в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, глава бельгийского МВД Ян Ямбон заявил в Twitter, что "насилию нет места в демократическом процессе".

На ряде участков, открытых для голосования в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применили дубинки и резиновые пули. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 38 раненых, по данным МВД Испании, пострадали не менее 11 правоохранителей.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.

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