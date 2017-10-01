Лидер каталонских социалистов призвал полицию прекратить жесткие меры

БАРСЕЛОНА, 1 окт – РИА Новости. Полиция должна прекратить силовые действия в отношении людей, которые хотят проголосовать на референдуме о независимости в Каталонии, заявил лидер Социалистической партии Каталонии Микель Исета.

"Это не референдум, у которого могут быть юридические последствия. Это имитация голосования. Мы требуем немедленно прекратить попытки помешать проведению голосования", — заявил лидер каталонских социалистов журналистам в Барселоне.

Микель Исета настаивает на диалоге между властями Каталонии и Испании. "Мы призываем к спокойствию и безопасности. Призываем все институты к искреннему диалогу", — заявил Исета.

В Каталонии в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в воскресенье началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция в ряде случаев применяла жесткие меры в отношении людей, которые препятствовали изъятию урн и бюллетеней для голосования, в том числе использовала резиновые пули и дубинки.

В министерстве здравоохранения Каталонии сообщили, что 38 человек пострадали в результате столкновений с полицией, девять пострадавших были доставлены в больницы. По данным МВД Испании, 11 сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе столкновений.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков.

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