Каталонцы преодолевают препятствия и голосуют на референдуме

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Несмотря на препятствия, с которыми сталкиваются каталонцы, решившие проголосовать в воскресенье на референдуме о независимости автономии, который власти в Мадриде считают незаконным, жители продолжают приходить на пока открытые избирательные участки.
Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить своё мнение.
Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.
Примечательно, что большинство расположенных рядом кафе и магазинов закрыты. Несмотря на дождь, который идёт в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.
"В очереди мы простояли четыре часа. Проголосовали с помощью обычных бумажных бюллетеней. Проблема в том, что полиция блокирует сервера. Они атакуют информационные ресурсы, чтобы никто не мог проголосовать (онлайн — ред.). Создаются новые сайты, их снова блокируют, что очень замедляет голосование", — сказал Франциск.
Он признался, что решил отдать свой голос против независимости региона. "Я голосовал против. А моя жена проголосовала за. Разве это не демократия?" — сказал он.
При этом он считает, что в создавшейся ситуации неправильную политику проводят как центральные власти, так и власти автономии. "Обе стороны неправы. Но проблема в том, что центральное правительство верит только в себя и не хочет ничего делать для других регионов. Проблема в центральных властях, но я не хочу отделения от Испании", — подчеркнул Францис.
"А я хочу, чтобы Каталония была независимой. Мы очень отличаемся от остальной Испании", — считает его жена Мария.
Хорошо, что не забрали наши голоса
"Они сказали, что пришли сюда за бюллетенями и урнами и не собираются причинять вред людям. Они нам ничего не сделали. Полицейские также просили, чтобы я дала им списки голосующих, но я отказалась", — сказала один из волонтёров Сильвия Кауфапе.
Она пояснила, что на закрытые участки власти Каталонии не планируют привозить новые бюллетени и урны. "Поскольку здесь школа закрыта, мы не будем уже привозить ничего", — сказала она.
"Никто не успел проголосовать, потому что официально участки открывались в 9.00 утра, а полиция пришла в 8.45, поэтому они забрали только пустые бюллетени. Чему мы очень рады, потому что они не успели забрать самое важное — наши голоса. У каждого каталонца есть право проголосовать только один раз, даже если ваш участок был закрыт", — сказала Сильвия.
На ряде участков, открытых для голосования в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.
Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra заявили, что жестких мер в отношении людей не применяют, они лишь проверяют избирательные участки, заполняют документы, но не мешают людям голосовать, урны и бюллетени не изымают.
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