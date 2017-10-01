Каталонцы преодолевают препятствия и голосуют на референдуме

БАРСЕЛОНА (Испания), 1 окт — РИА Новости. Несмотря на препятствия, с которыми сталкиваются каталонцы, решившие проголосовать в воскресенье на референдуме о независимости автономии, который власти в Мадриде считают незаконным, жители продолжают приходить на пока открытые избирательные участки.

Голосование на референдуме, проведение которого ранее заблокировал Конституционный суд страны, началось в 09.00 по местному времени (в 10.00 мск). Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 избирательных участков. Сообщалось, что на некоторых из них изымали документы, происходили столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и пришедшими голосовать людьми. Минздрав страны заявил о 38 пострадавших гражданах. Ранения получили и 11 сотрудников правоохранительных органов.

Голосовать приходят не только ярые сторонники независимости. Те, кто хочет, чтобы Каталония осталась в составе Испании, также считают важным выразить своё мнение.

Во многих местах в центре Каталонии каждого выходящего с избирательного участка толпа перед входом встречает громкими аплодисментами — жители региона заявляют, что ценят каждый голос.

Примечательно, что большинство расположенных рядом кафе и магазинов закрыты. Несмотря на дождь, который идёт в Барселоне с раннего утра, люди по несколько часов стоят на улицах в очереди, чтобы проголосовать.

Каталонец Францис дель Пира пришёл на свой избирательный участок в районе площади Каталонии в шесть утра, вместе с остальными активистами он пытался не допустить его закрытия силами безопасности Испании.

"В очереди мы простояли четыре часа. Проголосовали с помощью обычных бумажных бюллетеней. Проблема в том, что полиция блокирует сервера. Они атакуют информационные ресурсы, чтобы никто не мог проголосовать (онлайн — ред.). Создаются новые сайты, их снова блокируют, что очень замедляет голосование", — сказал Франциск.

Он признался, что решил отдать свой голос против независимости региона. "Я голосовал против. А моя жена проголосовала за. Разве это не демократия?" — сказал он.

При этом он считает, что в создавшейся ситуации неправильную политику проводят как центральные власти, так и власти автономии. "Обе стороны неправы. Но проблема в том, что центральное правительство верит только в себя и не хочет ничего делать для других регионов. Проблема в центральных властях, но я не хочу отделения от Испании", — подчеркнул Францис.

"А я хочу, чтобы Каталония была независимой. Мы очень отличаемся от остальной Испании", — считает его жена Мария.

Хорошо, что не забрали наши голоса

Недалеко от открытого участка находится школа, в которую с утра пришли представители национальной полиции и изъяли бюллетени и урны, чтобы не допустить голосования.

"Они сказали, что пришли сюда за бюллетенями и урнами и не собираются причинять вред людям. Они нам ничего не сделали. Полицейские также просили, чтобы я дала им списки голосующих, но я отказалась", — сказала один из волонтёров Сильвия Кауфапе.

Она пояснила, что на закрытые участки власти Каталонии не планируют привозить новые бюллетени и урны. "Поскольку здесь школа закрыта, мы не будем уже привозить ничего", — сказала она.

"Никто не успел проголосовать, потому что официально участки открывались в 9.00 утра, а полиция пришла в 8.45, поэтому они забрали только пустые бюллетени. Чему мы очень рады, потому что они не успели забрать самое важное — наши голоса. У каждого каталонца есть право проголосовать только один раз, даже если ваш участок был закрыт", — сказала Сильвия.

Самое страшное, по мнению волонтёра, если полиция начнёт изымать уже заполненные листы.

На ряде участков, открытых для голосования в Каталонии, в воскресенье произошли столкновения между избирателями и правоохранительными органами. В ряде случаев испанские правоохранительные органы — Гражданская Гвардия и Национальная полиция — применила дубинки и резиновые пули.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra заявили, что жестких мер в отношении людей не применяют, они лишь проверяют избирательные участки, заполняют документы, но не мешают людям голосовать, урны и бюллетени не изымают.

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