Ассанж призвал исключить Испанию из Евросоюза

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за "явное нарушение" Статьи 2 Лиссабонского договора.Twitter.
Ранее Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости "первой в мире интернет-войной".
В Статье 2 договора о ЕС говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.
За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>