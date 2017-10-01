Ассанж призвал исключить Испанию из Евросоюза

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за "явное нарушение" Статьи 2 Лиссабонского договора.

"Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", — написал Ассанж в Twitter

Ранее Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости "первой в мире интернет-войной".

В Статье 2 договора о ЕС говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

За ходом референдума в Каталонии следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>