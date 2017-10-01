Экс-глава британской разведки заявил об угрозе кибератаки со стороны КНДР

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Бывший глава британского Центра правительственной связи (GCHQ) заявил, что северокорейские хакеры хотят заполучить деньги лондонского Сити и предупредил о возможных кибератаках на банки, пишет издание Sunday Times.

"По мере того, как санкции чувствуются все острее, Северная Корея ощущает все большую потребность с иностранной валюте, они будут становиться агрессивнее и продолжат нападки на финансовый сектор. Они охотятся за нашими деньгами", — заявил Роберт Ханниган, покинувший пост главы ведомства в марте.

По его мнению, Пхеньян совершенствует методы кибератак, сотрудничая с Ираном и преступными сообществами в Юго-Восточной Азии и Китае.

Ханниган отметил, что КНДР еще не стала ведущей страной в этой сфере, но уже готовится войти в "пятерку лидеров" по совершению кибератак. При этом уязвимость Северной Кореи перед ответными шагами со стороны Запада невелика из-за малой включенности национальной сети в общемировую.

Бывший чиновник связал возникающие угрозы кибербезопасности с недостаточным вниманием к этой проблеме при создании глобальной сети интернет. "Через 20 лет думаю, люди будут поражены, что система безопасности не была встроена в интернет, устройства и программное обеспечение", — добавил он.

Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Ранее сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров. Зампостпреда КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.