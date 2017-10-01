Израиль симпатизирует курдам, стремящимся к независимости от Багдада

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Израиль не имеет отношения к референдуму иракских курдов, но симпатизирует их стремлению к независимости, сказал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Выступая на заседании кабинета, он ответил президенту Турции Реджепу Эрдогану, который накануне, по данным СМИ, обвинил организаторов голосования в Иракском Курдистане в связях с израильской разведкой "Моссад".

"Израиль не имеет отношения к курдскому референдуму, за исключением глубокой естественной симпатии, которую народ Израиля на протяжении многих лет испытывает к курдскому народу и его устремлениям", — сказал Нетаньяху.

Свыше 90% участников референдума, который состоялся в минувший понедельник, высказались в поддержку независимости курдских районов Ирака. В Багдаде объявили голосование неконституционным, международное сообщество также не признало его легитимность.