Первый министр Шотландии шокирована происходящим в Каталонии

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала действия полиции в испанской Каталонии необоснованными, а поступающую информацию о пострадавших шокирующей.

В министерство здравоохранения Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией на референдуме о независимости. Как сообщается, девять пострадавших были доставлены в больницы.

"Некоторые сцены в Каталонии, имевшие место этим утром, — шокирующие и необоснованные. Просто дайте людям проголосовать", — написала Стерджен в Twitter.

В 09.00 по местному времени (в 10.00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

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