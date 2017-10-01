У Британии есть план на случай провала переговоров о Brexit, заявила Мэй

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Правительство Британии разрабатывает план на случай, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о параметрах соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, признала британский премьер Тереза Мэй.
"Правительство работает над тем, чтобы предусмотреть все на случай отсутствия сделки. Также мы работаем над тем, чтобы добиться сделки, выгодной бля Британии", — сказала Мэй в интервью Би-би-си в воскресенье, перед началом партийной конференции Консервативной партии.
"Министерства изучают вопрос о том, какие изменения необходимы и что необходимо сделать", — добавила она.
Отвечая на вопрос о ее отношении к занимаемой главой МИД Борисом Джонсоном позиции выйти из ЕС как можно скорее, премьер-министр отметила, что "правительство едино" относительно Brexit.
Во Флоренции в посвященной Brexit большой речи премьер заявила, что выступает за постепенный процесс выхода из ЕС, заключение взаимовыгодного соглашения и установление двухлетнего переходного периода.
В интервью Мэй также подтвердила, что законодательство ЕС будет действовать в Британии во время переходного периода после Brexit, а британские суды будут "принимать во внимание" решения Европейского суда по делам, касающимся живущих в Британии граждан ЕС.
Как ожидается, Мэй выступит на партийной конференции в среду.