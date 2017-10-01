У Британии есть план на случай провала переговоров о Brexit, заявила Мэй

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Правительство Британии разрабатывает план на случай, если Лондону и Брюсселю не удастся договориться о параметрах соглашения о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, признала британский премьер Тереза Мэй.

В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, процесс идет не быстро и со значительными трудностями. Британия должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года, однако правительство страны уже объявило о намерении ввести переходный период после Brexit. Мэй ранее заявляла, что намерена добиться выгодного для Британии соглашения о выходе, однако ранее источники в кабинете министров отмечали, что правительство готовится и к выходу из ЕС без соглашения.

"Правительство работает над тем, чтобы предусмотреть все на случай отсутствия сделки. Также мы работаем над тем, чтобы добиться сделки, выгодной бля Британии", — сказала Мэй в интервью Би-би-си в воскресенье, перед началом партийной конференции Консервативной партии.

"Министерства изучают вопрос о том, какие изменения необходимы и что необходимо сделать", — добавила она.

Отвечая на вопрос о ее отношении к занимаемой главой МИД Борисом Джонсоном позиции выйти из ЕС как можно скорее, премьер-министр отметила, что "правительство едино" относительно Brexit.

"Кабинет министров един в выполнении миссии правительства. Борис абсолютно поддерживает то, о чем я говорила в речи во Флоренции (22 сентября), а также ту линию, которой мы все придерживаемся", — сказала Мэй.

Во Флоренции в посвященной Brexit большой речи премьер заявила, что выступает за постепенный процесс выхода из ЕС, заключение взаимовыгодного соглашения и установление двухлетнего переходного периода.

В интервью Мэй также подтвердила, что законодательство ЕС будет действовать в Британии во время переходного периода после Brexit, а британские суды будут "принимать во внимание" решения Европейского суда по делам, касающимся живущих в Британии граждан ЕС.

Как ожидается, Мэй выступит на партийной конференции в среду.