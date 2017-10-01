Times: "плохие манеры" Терезы Мэй сорвали тронную речь и королевские скачки

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Букингемском дворце разозлились из-за поведения Терезы Мэй после досрочных выборов, пишет Sunday Times.

После досрочных выборов 8 июня Консервативная партия Великобритании, которой руководит Мэй, потеряла абсолютное большинство в парламенте, так что ей пришлось добиваться заключения соглашения с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), получившей 10 мандатов.

По данным издания, после выборов премьер-министр заверила Елизавету II, что ей удалось договориться о сотрудничестве DUP, но на заключение сделки Мэй понадобилось еще более двух недель. Из-за этого промедления тронную речь королевы перенесли на два дня, из-за чего нарушился и график проведения скачек в Аскоте, которые посещает монаршая семья.

Sunday Times также отмечает, что после потери большинства в парламенте британский премьер рыдала, и на встрече с королевой ей было трудно привести мысли в порядок. Сама Мэй призналась, что всплакнула от шока, узнав первые результаты выборов.